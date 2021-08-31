Политолог назвал министров, которых могут уволить осенью

Владимир Фесенко: "Последние два года все кадровые решения принимаются в Офисе президента. Это следствие однопартийного большинства в парламенте". Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО, Gazeta.ua

Кадровые изменения в правительстве, анонсированные Дмитрием Разумковым, будут принимать в Офисе президента. Главная цель - найти более эффективных исполнителей.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Кадровые изменения в правительстве будет определять не Верховная Рада, - говорит он. - У нас действует де-юре президентско-парламентская система, а де-факто - президентская. Последние два года все кадровые решения принимаются в Офисе президента. Это следствие однопартийного большинства в парламенте".

О возможных изменениях в правительстве говорили еще весной, перед парламентскими каникулами. Ключевой вопрос - сменят ли премьер-министра, считает эксперт.

"Если сменят - то правительство также уйдет в отставку, хотя некоторые министры останутся на должностях. Вопрос смещения премьера открыт. Существуют его сторонники и противники. В зоне риска - министр обороны Андрей Таран, министр юстиции Денис Малюська, министр аграрной политики Роман Лещенко, вице-премьер по оборонной промышленности Олег Уруский. Именно их чаще всего называют потенциальными кандидатами на замену", - отмечает он.

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Могут ли уволить Олега Уруского - будет решать команда президента. Вице-премьер замешан в нескольких скандалах, была критика в его адрес. В прошлом году представители Укроборонпрома заявили, что команда Уруского навязывает своих людей на должности и блокирует реформу предприятия. Но все зависит от наличия кандидата на замену, считает Фесенко.

"Еще весной 2020-го Зеленский сказал, что будет искать более эффективных министров. Тех, которые не оправдали себя - могут поменять. Министра аграрной политики Романа Лещенко назначили только год назад. Его считали президентским любимцем. Но сейчас в его адрес звучит много критики - он в зоне риска. Главная цель кадровых изменений - поиск лучших исполнителей", - заключает он.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал на осень кадровые изменения в правительстве. Он не назвал конкретных фамилий, однако заявил, что к некоторым министрам имеют претензии и парламент, и общество. Относительно масштаба и сроков изменений глава парламента отметил, что это дискуссионный вопрос.