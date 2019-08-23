Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода

"Слугу народа" ждет испытание бюджетом.

Большинство "Слуги народу" в Верховной Раде проработает монолитно до полугода. Об этом Gazeta.ua сказал политолог Виктор Таран.

"Большинство будет единодушным 4-6 месяцев. В этот период в формате "неистовый принтер" будут штамповать законы один за другим. Голосовать без обсуждения, внесения правок.

Проблемы с монолитностью начнутся, когда будут принимать бюджет на 2020 год. В парламент начнут заходить деньги олигархов. Во-вторых, депутатам просто надоест выполнять роль статистов. Внутри фракции появится 4-6 групп", - прогнозирует Таран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проведет ли новая власть качественные изменения

Также политолог назвал задачи, которые стоят перед парламентом.

"Депутаты в первую очередь должны сделать аудит законопроектов и реформ, принятых прошлым созывом. А после этого продолжать реформы, которые или не завершены, или некачественно внедрялись. Например, децентрализацию, медицинскую, образовательную, антикоррупционную, налоговую, реформу парламента.

Депутатскую неприкосновенность надо не отменять, а ограничивать. Чтобы избежать угрозы узурпации власти. Упростить процедуру привлечения к ответственности. Также упростить процедуру импичмента президента", - говорит Таран.

Фракция "Слуги народа" планирует в ближайшее время внести 465 законопроектов в Верховную Раду. Об этом журналистам сообщил новоизбранный нардеп от "СН", представитель президента Руслан Стефанчук.