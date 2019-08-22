"Слуга народа" собирается внести более 450 законопроектов

"Мы сейчас рассматриваем, в нашей фракции, уже 465 законопроектов, которые мы хотим вносить". ФОТО: Yan Dobronosov

Фракция "Слуги народа" планирует в ближайшее время внести 465 законопроектов в Верховную Раду.

Об этом журналистам сообщил будущий нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук.

"Мы сейчас рассматриваем, в нашей фракции, уже 465 законопроектов, которые мы хотим вносить", - сказал он.

На вопрос, планирует ли фракция вносить проект по ликвидации Окружного административного суда, Стефанчук сказал, что ему неизвестно о существовании такого законопроекта.

"Я могу сказать так, что на сегодня, с наработанных, ни от Офиса президента, ни от народных депутатов потенциальных такого законопроекта я не помню. Хотя, возможно, где он спрятан в названиях".

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Депутаты решили, что в новой Верховной Раде будет 23 комитета - на 4 меньше, чем в парламенте предыдущего созыва. Первое заседание Верховной Рады 9-го созыва состоится 29 августа.