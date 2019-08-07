Политика становится закрытым клубом для богатых и олигархических структур - глава КИУ

"Слуга народа" в своем избирательном отчете зафиксировала 114 700 000 грн избирательного фонда. Это больше всех партий. ФОТО: Facebook "Слуга народа"

Без больших денег политики не могут оплачивать телевидения, интернет-рекламу, борды и концерты. Украинская политика становится закрытым клубом.

Так парламентскую кампанию для Gazeta.ua охарактеризовал председатель ОО "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель.

Накануне на сайте ЦИК обнародовали окончательные финансовые отчеты партий.

"Это избирательную кампанию партии провели в карнавально-развлекательном формате. Концерты, шоу-программы, фестивали. На рекламу некоторые партии потратили 85 и более процентов избирательного фонда. Преимущественно это телевизор, значительно меньше - билборды, радиореклама и теперь начинают больше тратить в интернете. Это показывает виртуальность избирательной кампании ", - объясняет он.

Указанные в отчетах партий суммы Кошель называет "скромными цифрами", ведь большая часть находится в тени.

"В отчетах политсил мы не увидели оплату труда работникам избирательных штабов. Вполне понятно, что "Батькивщина", "Европейская солидарность" или "Свобода" имеют разветвленную сеть, участвующих в местных выборах, существуют реально. У них есть областные, районные организации. К новым партиям возникает вопрос - а кто же работал, кто возглавлял штабы, занимался медиаработой, пиаром ", - указывает глава КИУ.

"Отдельные партии заявляли, что агитация происходит перед концертом, а дальше во время концерта нет их символики ("Голос"- Gazeta.ua). Но профессиональная сцена, звук, оборудование, освещение - это уже цена от 500 000 гривен. Этих денег мы не видим в финансовых отчетах", - говорит он.

Отчеты партий можно смело умножать на 2, на 3, добавляет Кошель.

Для "оздоровления" избирательного процесса КИУ предлагает запретить политрекламу в избирательный период. Это сделает кампании дешевле и доступнее для партий, добавляет председатель организации.

"Слуга народа" в своем избирательном отчете зафиксировала 114,7 грн избирательного фонда. "Голос" задекларировал 105, 7 млн грн, "Европейская солидарность" - 99,5 млн грн, "Батькивщина" - 87,2 млн грн. Наименьшим из парламентских партий был фонд в "Оппозиционный платформы - За жизнь" - 65, 6 млн грн. Больше всего денег партии традиционно тратили на рекламу, в частности на телевидении. Несколько меньше на наружную рекламу.