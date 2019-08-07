Политика становится закрытым клубом для богатых и олигархических структур - глава КИУ

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1053
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2259
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1899
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4005
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 12681
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15147
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 756
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2871
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3393
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2916
Фото
Все фото
36
15
4
5
9
&quot;Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?&quot; - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
В Трускавце стартовала школа депутата для &quot;слуг народа&quot;
В Трускавце стартовала школа депутата для "слуг народа"
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Видео
Все видео
Будем перевоспитывать – Арахамия рассказал о пророссийских "слугах народа"
Будем перевоспитывать – Арахамия рассказал о пророссийских "слугах народа"
Арахамия об интригах внутри будущей коалиции: "Будет очень весело"
Арахамия об интригах внутри будущей коалиции: "Будет очень весело"
"Слуга народа" готовит криминал для кнопкодавов
"Слуга народа" готовит криминал для кнопкодавов
Богдан: Мы говорим с обществом без журналистов
Богдан: Мы говорим с обществом без журналистов
Обманете - к вам придут. Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн грн
Обманете - к вам придут. Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн грн
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3681
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 756
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7461
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2844
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 1143
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
среда, 07 августа 2019 19:48

Политика становится закрытым клубом для богатых и олигархических структур - глава КИУ

  Комментировать
Политика становится закрытым клубом для богатых и олигархических структур - глава КИУ
"Слуга народа" в своем избирательном отчете зафиксировала 114 700 000 грн избирательного фонда. Это больше всех партий. ФОТО: Facebook "Слуга народа"

Без больших денег политики не могут оплачивать телевидения, интернет-рекламу, борды и концерты. Украинская политика становится закрытым клубом.

Так парламентскую кампанию для Gazeta.ua охарактеризовал председатель ОО "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель.

Накануне на сайте ЦИК обнародовали окончательные финансовые отчеты партий.

"Это избирательную кампанию партии провели в карнавально-развлекательном формате. Концерты, шоу-программы, фестивали. На рекламу некоторые партии потратили 85 и более процентов избирательного фонда. Преимущественно это телевизор, значительно меньше - билборды, радиореклама и теперь начинают больше тратить в интернете. Это показывает виртуальность избирательной кампании ", - объясняет он.

Указанные в отчетах партий суммы Кошель называет "скромными цифрами", ведь большая часть находится в тени.

"В отчетах политсил мы не увидели оплату труда работникам избирательных штабов. Вполне понятно, что "Батькивщина", "Европейская солидарность" или "Свобода" имеют разветвленную сеть, участвующих в местных выборах, существуют реально. У них есть областные, районные организации. К новым партиям возникает вопрос - а кто же работал, кто возглавлял штабы, занимался медиаработой, пиаром ", - указывает глава КИУ.

"Отдельные партии заявляли, что агитация происходит перед концертом, а дальше во время концерта нет их символики ("Голос"- Gazeta.ua). Но профессиональная сцена, звук, оборудование, освещение - это уже цена от 500 000 гривен. Этих денег мы не видим в финансовых отчетах", - говорит он.

Отчеты партий можно смело умножать на 2, на 3, добавляет Кошель.

Для "оздоровления" избирательного процесса КИУ предлагает запретить политрекламу в избирательный период. Это сделает кампании дешевле и доступнее для партий, добавляет председатель организации.

"Слуга народа" в своем избирательном отчете зафиксировала 114,7 грн избирательного фонда. "Голос" задекларировал 105, 7 млн грн, "Европейская солидарность" - 99,5 млн грн, "Батькивщина" - 87,2 млн грн. Наименьшим из парламентских партий был фонд в "Оппозиционный платформы - За жизнь" - 65, 6 млн грн.

Больше всего денег партии традиционно тратили на рекламу, в частности на телевидении. Несколько меньше на наружную рекламу.

Автор: Ольга Кириленко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Политика становится закрытым клубом для богатых и олигархических структур - глава КИУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

Российские войска перешли границу Грузии

Украинское правительство подписало договор с Кубанью

Приняли жестокий закон

Осужденный за "чрезмерную любовь к родине" - 200 лет назад родился Пантелеймон Кулиш

Серийный убийца нападал только на женщин

Самое читаемое
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
8
 1 Просмотров: 65258
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
15
 Просмотров: 35964
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 35367
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
7
 1 Просмотров: 23265
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому 6 Просмотров: 19000
Политика
Кличко потерял свой политический статус
Кличко потерял свой политический статус Просмотров: 837
Гибель украинских военных: Зеленский позвонил Макрону
Гибель украинских военных: Зеленский позвонил Макрону 1 Просмотров: 459
Районных чиновников посылает более решительно — Зеленский разгневал опытных политиков
Районных чиновников посылает более решительно — Зеленский разгневал опытных политиков
9
 1 Просмотров: 4726
Фракция "Слуга народа" разделяется
Фракция "Слуга народа" разделяется Просмотров: 1845
Конституцию менять не будем - о чем Зеленский говорил с Путиным
Конституцию менять не будем - о чем Зеленский говорил с Путиным Просмотров: 1017
Больше всего комментируют
7
Зеленский срочно позвонил Путину
6
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
6
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
4
В ГБР завели новое дело, в котором фигурирует Порошенко
3
Зеленский не может адекватно реагировать, потому рулят другие - нардеп
Голосов: 8837
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua