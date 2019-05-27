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понедельник, 27 мая 2019 14:44

Политическая динамика Вакарчука "съедает" рейтинг Зеленского - эксперт

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Политическая динамика Вакарчука &quot;съедает&quot; рейтинг Зеленского - эксперт
Политолог Николай Давидюк дал прогноз рейтинга партии "Голос". Фото: Zik

Часть электората президента Владимира Зеленского на парламентских выборах отдаст свои голоса партии "Голос" Святослава Вакарчука.

Об этом, в комментарии "Апостроф", заявил директор аналитического центра "Политика", политолог Николай Давидюк.

"Сегодня Зеленский имеет почти 40%, ведь в тренде новые партии с не системными лицами. Однако, сохранить такой "космический" рейтинг в условиях качественной конкуренции будет невозможно", - считает Давидюк.

"Всего через неделю после запуска, Вакарчук и его партия "Голос" набрала почти 5%. И базовый электорат Зеленского - это и есть избиратель Вакарчука. Поэтому понятно, что часть голосов нового президента, Порошенка и других маленьких, непроходимых партий плавно перейдут Вакарчуку. Также добавятся и те избиратели, которые не ходили на выборы, потому что не видели в списке "своего" политика - подчеркнул политолог.

"Поэтому, если Вакарчук будет сохранять динамику, то до выборов он может выйти на 20-25% рейтинга своей партии" - напоследок добавил эксперт.

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  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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