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Полиция расследует, кто запустил компромат против кандидата Виктории Мухи

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Полиция расследует, кто запустил компромат против кандидата Виктории Мухи
Кандидат в нардепы Виктория Муха подала заявление в Главное управление Нацполиции в Киеве по применению "черных технологий" против нее

Кандидат в народные депутаты в одномандатном округе №218 Виктория Муха обратилась в Главное управление Нацполиции в Киеве с тем, чтобы правоохранители расследовали факты применения "черных технологий" против нее.

Об этом Виктория Муха сообщила на своей официальной странице в Facebook.

В среду, 17 июля, в почтовые ящики жителей Святошинского и Оболонского районов Киева массово бросили так называемую газету "Вестник избирателя" с клеветнической информацией о Виктории Мухе.

"У меня есть все основания полагать, что очередную провокацию запустил штаб моего конкурента на округе №218. В "листке" написано о двух кандидатах. Только об одном нейтрально и даже комплиментарно, а обо мне - по-другому", - заявила Муха.

При этом она выразила сожаление, что общественность успела внимательно изучить партийные списки, но меньше внимания было обращено на мажоритарщиков. "В результате под партийными брендами часто скрываются новые лица, которые, к сожалению, действуют старыми грязными методами", - отметила Виктория Муха.

Таким образом, по ее словам, теперь за дело придется браться полиции. Тем более, что это не первая грязная технология, примененная против Виктории Мухи, которая является наиболее рейтинговым кандидатом в округе №218. В Святошинском и Оболонском районах продолжается провокационный телефонный обзвон жителей якобы от имени кандидата. Ранее Виктория Муха заявила, что она не причастна к этому обзвону, а голос, который представляется ее именем, даже не похож на ее.

"Отдельно хочу обратиться к жителям Святошинского и Оболонского районов. Кандидаты, прибегающие к таким нечестных действиям, прежде всего выражают свое неуважение к вам. Жизнь после 21 июля продолжится. А в воскресенье давайте сделаем ответственный выбор", - призвала Виктория Муха.

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