Полиция пришла с проверкой в ресторан "слуги"

Полиция напомнила об административной и уголовной ответственности.

Во вторник полиция пришла с проверкой в ресторан "Велюр" нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко.

Это сделали после публикации журналистами Bihus.info о работе ресторана для VIP-клиентов во время карантина.

Когда правоохранители пришли в ресторан, посетителей в нем не было. Полиция взяла у администратора заведения обязательства работать только в онлайн-режиме.

"В заведении посетителей не было. Там находилось несколько сотрудников. Мы разъяснили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение.

Администратор написал объяснение и обязательства о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина", - сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

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Ранее журналисты Bihus.Info сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжает работать ресторан "Велюр", который принадлежит Тищенко. Среди гостей ресторана: нардеп Антон Яценко, бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Павел Куфтырев, нардеп от "Слуги народа" и бывший сценарист "Квартала 95" Александр Кабанов, менеджер ахметовского "Метинвеста" Виталий Кысиль, первый заместитель руководителя Офиса президента и экс-продюсер "Квартала 95" Сергей Трофимов.