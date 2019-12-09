Полиция поблагодарила участников "Дозора на Банковой"

Акция "Варта на Банковой" с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить сдачи национальных интересов в "нормандских переговорах", которая проходит на ул. Банковой возле Офиса президента, происходит без нарушений правопорядка.

Об этом в понедельник сообщили в Министерстве внутренних дел.

Автор: ukrinform.ua

"На Банковой продолжается акция. Мы благодарны участникам за соблюдение закона. Наши ребята обеспечивают правопорядок в центре столицы. Если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, обратитесь к ним", - сообщили в ведомстве.

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9 декабря в Париже состоится встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и РФ. Первые три вопроса, которые поднимет президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинцев, прекращение огня, вывод российских войск с Донбасса.