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четверг, 12 декабря 2019 18:14

Полиция озвучила мотив убийства Шеремета. Зеленский обещает назвать заказчика

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Полиция озвучила мотив убийства Шеремета. Зеленский обещает назвать заказчика
Следствие даст ответ, кто заказчик преступления, говорит президент.

Следствие установило, что мотивом убийства журналиста Павла Шеремета была дестабилизация ситуации в Украине.

В Национальной полиции заявили, что подозреваемые в убийстве Шеремета планировали покушение на волонтера Марусю Звиробий.

"Один из недавних разговоров гражданки Юлии Кузьменко свидетельствует об обсуждении еще одного возможного сценария дестабилизации внутренней ситуации в Украине путем выбора "сакральной жертвы" из круга известных и популярных в обществе лиц, а именно женщин в данном случае.

Собеседницы в этом контексте упоминают свою близкую знакомую – известного волонтера и активистку Марусю Зверобой как возможную сакральную жертву", - сказал заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

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На брифинге в четверг президент Владимир Зеленский заявил:

"Но есть еще один вопрос. Кто заказчик? Я уверен, что на этот вопрос обязательно найдется ответ следующий раз".

"Очень хочу верить, что это будет третья последняя встреча по поводу этого очень громкого дела убийства Павла Шеремета.

Третье. Больше не хочется, чтобы это было таким, знаете, "сериалом", - также заявил Зеленский.

Президент заявил о "прочном сотрудничестве" правоохранительных органов.

"Оно нам найдет обязательно выводы и обязательно все преступники будут за решеткой", - сказал он.

"Следствие получило в совокупности обоснованные основания для подозрений в адрес определенных лиц в причастности к организации и выполнения убийства гражданина Российской Федерации Павла Шеремета именно с целью возможной дестабилизации внутренней социально-политической ситуации в Украине", - заявил Коваль.

Следователи, отрабатывая версию дестабилизации, изучали взрывы на территории Украины до и после убийства Шеремета.

"Всего было установлено 35 фактов таких преступлений", - сказал Коваль.

Среди таких преступлений подрыв электроопоры в Херсонской области осенью 2015 года. И второй - неудачное покушение на бизнесмена Ч летом 2018 года в городе Косове Ивано-Франковской области.

Следствие установило 5 исполнителей убийства журналиста Павла Шеремета в центре Киева летом 2016-го.

"Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко", - заявили в Нацполиции.

Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016-го. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

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