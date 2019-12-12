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четверг, 12 декабря 2019 17:50

Убийство Шеремета: назвали фамилии исполнителей

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Убийство Шеремета: назвали фамилии исполнителей
Павел Шеремет погиб 20 июня 2016-го от взрыва - под его авто заложили взрывчатку. Фото: УНИАН

Следствие установило 5 исполнителей убийства журналиста Павла Шеремета в центре Киева летом 2016-го.

Их на брифинге озвучил замглавы Нацполиции - начальника криминальной полиции Евгений Коваль.

"Проведенными следственно-розыскными мероприятиями и последующим документированием членов группы удается четко отделить лиц, которые объективно подозреваются нами в исполнении убийства Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко", - сказал Коваль.

Следствие установило, что взрывчатку под машину журналиста заложил музыкант Андрей Антоненко. С ним была волонтер Юлия Кузьменко, которая работает детским хирургом в Охматдете.

Военная медсестра Яна Дугарь за 5 и 2 дня до преступления фотографировала расположения видеокамер возле места будущего взрыва.

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Журналист Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016-го. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

В октябре президент Владимир Зеленский анонсировал результаты расследования убийства Шеремета. Он отметил, что сменит руководство МВД, если не будет результата.

24 сентября правоохранители задержали добровольца-участника АТО Владислава Грищенко на псевдо "Буча". 5 ноября - его жену Инну Грищенко с позывным "Пума". Их арестовали по делу о покушении на убийство бизнесмена из Ивано-Франковска. Позже появилась информация, что они могут фигурировать в деле Шеремета.

12 декабря следователи задержали музыканта Андрея Антоненко и волонтера Юлию Кузьменко - их назвали подозреваемыми в убийстве.

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