Полиция начала расследовать поджог дома Шабунина. От ЕС поступило реакция

Виталий Шабунин работает в "Центре противодействия коррупции" 8 лет. Фото: @USPStudies

Полиция открыла уголовное производство по факту возгорания дома, где проживает председатель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Следователи Бориспольского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры открыли уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Начато досудебное расследование. Полиция устанавливает лица, причастных к совершению преступления.

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Между тем представительство ЕС в Украине выразило обеспокоенность пожаром в доме активиста.

"Я очень обеспокоен известием о пожаре в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина.

Призываю власти расследовать этот случай и, если подтвердится, что поджог умышленный - привлечь виновных к ответственности.

Общественные активисты должны чувствовать себя в безопасности, чтобы заниматься своей работой", - заявил глава представительства ЕС Матти Маасикас.

Прошлой ночью неизвестные подожгли дом Виталия Шабунина. В "Центре противодействия коррупции" заявили, что власть не может защитить общественных активистов.