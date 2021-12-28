Полиция купит российских "нив" на 3 млн грн

Каждую машину хотят приобрести за полмиллиона.

Управление полиции охраны в Харьковской области планирует приобрести в лизинг автомобили Lada Niva Classic на более чем 3 млн грн.

Об этом пишет KharkivToday

Тендер опубликовали на сайте публичных закупок ProZorro.

В документации указаны четыре авто белого цвета и два – серого. Таким образом, шесть машин в лизинг будут стоить по 510 882 грн.

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Lada - марка автомобилей, которые производят в РФ.

"При этом и цены завышены. Новые "Нивы" продаются в Украине по цене от 344 до 389 тыс. грн, а полиция хочет приобрести российский хлам по 510 тыс. Думаю, просто начальнику нужны деньги на новый крузак, пока подчиненные на "Ниве" будут кататься", - пишет блогер Сергей Стерненко.

В ноябре Служба безопасности Украины заказала у фирмы, принадлежащей гражданину РФ, 65 кроссоверов Toyota на 66,82 млн грн.