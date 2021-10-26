Поклонскую в покое не оставим, как и других предателей – Кулеба

Поклонская находится в розыске. Фото: ТАСС

Украина не оставит в покое бывшего "прокурора" оккупированного Россией Крыма Наталью Поклонскую.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей.

Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются Генпрокуратура, Минюст, МВД", – написал Кулеба.

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В октябре коллаборационистку и бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую назначили послом России в Кабо-Верде, указ издал президент страны-агрессора РФ Путин. Бывшего "прокурора" российской оккупационной администрации в Крыму разыскивают за государственную измену против Украины, сообщили в МИДе.