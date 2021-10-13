Поклонскую отправили послом на острова в океане

Путин отправил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Фото: Getty images

Коллаборационистку и бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую назначили послом России в Кабо-Верде.

Это островное государство у берегов Африки в Атлантическом океане. Указ президента России Владимира Путина о назначении опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

"Я рада назначению и такому решению нашего президента. Для меня это назначение является долгожданным, большая честь и ответственность перед страной. Сейчас в планах добраться до страны пребывания, там осмотреться, познакомиться", - сказала Поклонская в комментарии РБК.

Она заявила, что не считает это назначение ссылкой.

Украина уже отреагировала на назначение.

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"В связи с назначением Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде напоминаем, что бывшая прокур российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке. МИД Украины уже поставил перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской", - сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Українській правді".

Наталье Поклонской, которая после российской аннексии Крыма возглавила подконтрольную Кремлю прокуратуру Крыма, а позже стала депутатом Госдумы, прокуратура АРК объявила два подозрения по нескольким статьям. Также Поклонская фигурирует в ряде расследований, по которым подозрения ей не объявляли.