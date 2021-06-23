Показать настоящий футбол - Зеленский обратился к сборной Украине

Украинцы верят в команду, написал президент Зеленский. Фото: Facebook.com/zelenskiy95

Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с выходом в 1/8 финала чемпионата Европы. Об этом он написал в Facebook.

"Впервые в истории сборная Украины по футболу преодолевает групповой этап чемпионата Европы и попадает в плей-офф!

Кажется, футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой. Вспомнить хотя бы незасчитанный гол в ворота Англии на Евро-2012. Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно - заслуженно.

У наших ребят появляется шанс доказать, что все это время мы просто разминались. И я уверен, что в 1/8 вы покажете свой настоящий, крутой футбол, к которому все мы привыкли.

Верим в вас! Верим в команду! Верим в Украину", - заявил глава государства.

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23 июня команды группы E Испания и Швеция одержали победы в поединках против Словакии и Польши. Это позволило сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2020. Украина встретится со Швецией или командой, которая займет первое место в группе F - Францией, Германией или Португалией.