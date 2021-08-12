Показали наибольших прогульщиков в Раде

14 нардепов от ОПЗЖ лишили выплат за прогулы. Среди них, Рената Кузьмина, Тараса Козака, Юрия Солода, Вадима Рабиновича и Вадима Столара лишили выплат за 19 месяцев. Инфографику топ-30 нардепов, у которых высчитали больше всего денег за отсутствие в Верховной Раде, опубликовало издание "Слово и дело".

Автор: Слово и дело Топ-30 депутатов, в которых высчитали больше денег за отсутствие в Раде.

За 19 месяцев прогулов также лишили выплат членов группы "За будущее" Ярослава Дубневича, Степана Ивахива, Игоря Палицу.

Выплат за 18 месяцев лишили членов ОПЗЖ Наталью Королевскую, Сергея Левочкина, Игоря Абрамовича, Юрия Бойко и Александра Фельдмана. Двух внефракционных нардепов - Дмитрия Шенцева и Александра Дубинского.

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Плохая посещаемость заседаний Рады и заседаний комитетов в течение 17 месяцев была у депутатов от "Батькивщины" Антона Яценко и Андрея Кожемякина, внефракционных Андрея Деркача и Дмитрия Шпенова, члена фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко, депутата от ОПЗЖ Виталия Борта и члена группы "За будущее" Сергея Лабазюка.

Депутатских выплат за 16 месяцев лишены члены "Доверия" Василий Петевка, Андрей Кот и Сергей Шахов, члены фракции ОПЗЖ Игорь Киселев и Федор Христенко, а также внефракционный Вадим Новинский.

Нардепов лишают компенсации, если в течение месяца или одной сессии парламента они пропустили более 30% голосований. Аналогичное наказание предусмотрено за пропуск более 50% заседаний комитета, в состав которого входит парламентарий.

В Верховной Раде в июле зарегистрировали 104 законопроекта. В июне их было 156. Президент Владимир Зеленский подал шесть инициатив, правительство премьера Дениса Шмыгаля - 11, народные депутаты - 87. Представители фракции "Слуга народа" участвовали в разработке 67 законопроектов.