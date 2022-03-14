Показали, как Bayraktar уничтожает вражеский пункт управления артиллерией

Bayraktar продолжает работать. Фото: ВСУ

Украинские военные уничтожили пункт управления артиллерией российских оккупантов.

Техника была уничтожена беспилотником Байрактаром, видео опубликовал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

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Под видео он написал стихотворение:

"Их доводы – всякое вооружение разное:

Мощные ракеты, железные машины.

У нас на все доводы есть комментарий -

Байрактар".

В течение суток 13 марта силами противовоздушной обороны государства поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов, сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.