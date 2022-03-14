Показали, как Bayraktar уничтожает вражеский пункт управления артиллерией

Украинские военные уничтожили пункт управления артиллерией российских оккупантов.
Техника была уничтожена беспилотником Байрактаром, видео опубликовал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.
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Под видео он написал стихотворение:
"Их доводы – всякое вооружение разное:
Мощные ракеты, железные машины.
У нас на все доводы есть комментарий -
Байрактар".
В течение суток 13 марта силами противовоздушной обороны государства поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов, сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
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