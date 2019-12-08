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воскресенье, 08 декабря 2019 20:36

Показали график Зеленского на "нормандском саммите"

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Показали график Зеленского на &quot;нормандском саммите&quot;
В графике не указана встреча с Путиным. Фото: Politeka

В Офисе президента Владимира Зеленского показали журналистам график на "нормандский саммит".

Как отмечается, перед переговорами "нормандской четверки", Зеленский встретится с лидерами Франции и Германии. В то же время в графике не указана встреча с российским президентом Владимиром Путиным, передает "Европейская правда".

Согласно графику, Зеленский прибудет в Елисейский дворец в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву).

В 15:05 запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а в 15:30 - с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В 16:00 должна начаться встреча лидеров стран-участниц Нормандского формата, а на 18:45 запланирована встреча с представителями СМИ. Согласовано проведение совместной пресс-конференции четырех лидеров.

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В графике нет встречи с Путиным, но в Кремле ранее сообщали о намерении российского президента провести короткую беседу с Зеленским.

9 декабря в Париже состоится встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и РФ.

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