Пока Порошенко был на допросе в ГБР, в его банк пришли с обыском

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К столичному зданию "Международного инвестиционного банка" на Цитадельной, 3, пришли с обыском правоохранители из Государственного Бюро расследований.

Основным владельцем банка является пятый президент Украины Петр Порошенко. Сегодня же Порошенко пришел на допрос в ГБР, сообщает 24 канал.

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Присутствующие в банке силовики ситуацию комментируют неохотно, говорят - все вопросы к следователю. Так же и в ГБР комментировать ситуацию отказались.

Адвокатов сначала не допускали в помещение, но впоследствии таки впустили.

Информацию об обысках прокомментировал также Андрей Портнов в своем телеграмме. Он написал, что в банке Порошенко "продолжаются обыски по эпизоду снятия Порошенко в период мая-июня 2019 340 килограммов ранее отмытых в офшорах наличных долларов".

"Международный инвестиционный банк" - публичное акционерное общество - украинский банк, созданный в 2008 году. Основным владельцем банка является пятый президент и действующий народный депутат Украины Петр Порошенко. Ему принадлежит 9,92% капитала лично и 50,08% (контрольный пакет) из полностью принадлежащий ему ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал". Порошенко является фигурантом в ряде дел, которыми занимается ГБР, как свидетель и по меньшей мере одной, которой занимается НАБУ.