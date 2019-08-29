Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог

За первые 100 дней работы Зеленский не показал, чем отличается от Порошенко, говорит эксперт. Фото: УНІАН

У президента Владимира Зеленского реально есть полгода на выполнение своих обещаний. После этого можно будет давать ему первые оценки.

Об этом Gazeta.ua сказал социолог Евгений Головаха.

"За эти 100 дней Зеленский сформировал мощную властную структуру под своим руководством. То, что имеет большинство в парламенте - это его победа.

Собирается ли он выполнять свои обещания, увидим с работой Верховной Рады. Все поймем до весны.

Подавляющему большинству украинцев сих пор не известно, куда Зеленский ведет страну. Да и сам он, вероятно, не знает. У президента реально полгода на выполнение своих обещаний. Разумеется, не всех. Но первые четкие оценки можно будет давать.

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Лето - это всегда политический уют. Поэтому, все что до этого делал Зеленский, имело больше ритуальное значение. Реальная политическая жизнь начнется осенью. Внутренне и внешнеполитическая.

Президент должен определиться со степенью своей решимости. Пока ее не видно. Три месяца его политика была настолько гибкой, что вообще ничего нельзя было понять. Что он хочет делать? Чем отличается от предшественника?

Сейчас для Украины неплохая экономическая конъюнктура. Задача максимум - чтобы страна реально менялась. Для этого Зеленского собственно выбирали. Чтобы произвел новые честные правила в политике", - говорит Евгений Головаха.

27 августа прошло 100 дней работы президента Владимира Зеленского. Он принес присягу 20 мая. Во втором туре 21 апреля за него проголосовали 73,22% избирателей.