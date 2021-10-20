Пока маркеты отказываются от продукции Yaro, активисты "накопали" о брате-"слуге" скандальной владелицы

В Insgtagram Привалова постила фото из страны-агрессора.

Продукцию магазина здорового питания Yaro, владелица которого Юлия Привалова позировала на фоне Кремля и рассказывала украинофобские анекдоты, сняли с продажи ряд компаний.

Об этом рассказал блогер Сергей Стерненко в Facebook

От продажи продукции Yaro отказались Rozetka, Idealist Coffee Co. Также товары Yaro невозможно заказать на доставку в Эпицентре и Ашане, а онлайн-супермаркет Cooker сообщил, что приостановил продажу, рассказал блогер.

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Юлия Привалова - сестра народного депутата Владимира Козака от "Слуги народа", напомнила общественная организация Центр противодействия коррупции.

"Привалова является сестрой нардепа от "Слуги народа" Владимира Козака и дочерью мэра Сокирян Василия Козака.

Мы уже писали, что Козак-старший систематически скрывает корпоративные права на фирму, которая принадлежат его семье.

Брат Приваловой имеет интересную декларацию. Несколько лет назад его жена стала владелицей 100-метровой квартиры в Киеве за 300 тыс. грн. А два года назад его жена приобрела Mercedes-Benz GL 350 2013 года по 100 тыс. грн. Интересно, где такие цены?

Та же жена Козака получила более 4 млн грн дохода за год, но не отказалась от соцвыплат в 7700 грн. Копеечка к копеечке", - пишет ЦПК.

В центре Киева Привалова имеет два кафе - YARO Healthy Point и YARO Healthy Cafe Lipki, сообщал 24 канал.

Юлия Привалова в Instagram опубликовала фото с Красной площади в Москве, в комментариях рассказала антиукраинский анекдот о "бандеровцах". Позировала на фоне Кремля с мужем Данилом Приваловым - сыном покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса. Потом Привалова заявила, что "ситуацию вырвали из контекста".