Поход на Порошенко только начался

Петр Алексеевич во время своего президентства серьезно оскорбил многих, говорит политический обозреватель Леонид Швец. Фото: Reuters

Допросы пятого президента Петра Порошенко - это только начало коллективного похода обиженных на него. В дальнейшем будут новые дела.

Об этом Gazeta.ua сказал политический обозреватель Леонид Швец.

"Конечно, часть дел выглядит, как для шума и пыли. Но есть и такие, которые имеют под собой основания. Так или иначе они будут бить по Порошенко и остатках его политической силе, которая зашла в Верховную Раду. Скорее всего, появятся и новые дела.

Портнов в своей операции "Порошенко" представляет разных людей, которых Петр Алексеевич во время своего президентства серьезно обидел - от личного к финансовым вопросам. Сформировался некий коллективный заказчик. О хороших отношениях с Портновым говорил Геннадий Корбан. Он тоже имеет претензии к Порошенко. И таких корбанов много. Это "крестовый поход" обиженных на Петра. Это не всегда приятные люди, но их претензии могут быть вполне законными. "Поход" только начался, в частности на соратников. Не исключено, что на Кононенко тоже.

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Ситуация выглядит логичной. За 5 лет президентства Порошенко, несмотря на то, что имел собственное большинство в парламенте, прокуроров, не утолил запрос украинцев на справедливость. В таких условиях, как говорят футбольные комментаторы, если не забиваешь ты, забивают тебе.

Другое дело, насколько теперь Зеленский и его команда могут удовлетворить запрос на справедливость. При этом самым не испачкаться. Это серьезные вопросы. Кто их игнорирует, получает такой результат, как Петр Алексеевич.

Касательно следственных действий и Порошенко, хотелось бы, чтобы профессионализм, неподкупность и справедливость победили непрофессионализм и тупую месть. Хочется правовой Украины с новым качеством", - говорит Леонид Швец.

12 августа пятый президент Петр Порошенко во второй раз пришел на допрос в Государственный бюро расследований. У здания ГБР его ждали 2 митинга: один с участием сторонников политика, в частности его детей; другой - с требованием осудить Порошенко за якобы присвоение санатория в Козине.