Пограничники отчитались о ситуации на границе с Беларусью

Изменений в работе Украинско-белорусской границы нет. ФОТО: УКРИНФОРМ

Украинско-белорусская граница работает в штатном режиме, никаких дополнительных мер проверок нет.

"Пункты пропуска на границе с Беларусью работают в штатном режиме. Отмечу, что украинские пограничники не фиксируют накопление очередей граждан и транспорта на выезд из Украины в направлении Беларуси, которые были бы связаны с скрупулезной работой белорусских пограничников, исходя из заявлений от белорусской стороны. Мы также не фиксируем увеличение отказов граждан в пересечении границы пограничниками Беларуси"" - отметил спикер ГПСУ Андрей Демченко журналистам Укринформа.

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ГНСУ также заявила, что на украинско-белорусской границе пограничники не фиксируют увеличение количества попыток незаконного перемещения оружия.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего из этой страны.