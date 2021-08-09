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"Погони не было" - Сытник раскрыл детали задержания Чауса

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&quot;Погони не было&quot; - Сытник раскрыл детали задержания Чауса
"Мы просто разъяснили, что действия лиц, сопровождающих Чуса, неправомерные", - заявил Артем Сытник. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что Служба безопасности вывезла экс-судью Николая Чауса в Киев неправомерно. Детективы НАБУ на дороге с громкоговорителем это объясняли. Об этом глава НАБУ сказал на брифинге.

"На тот момент (когда появился Чаус. - Gazeta.ua), и пока единственный орган, привлекающий Чауса к криминальной ответственности, который объявляет его в международный розыск и получает заочный арест - это НАБУ. Это мы решаем, каким образом проводят досудебное расследование и процессуальные действия. Здесь не было погони. Установили, что он передвигается в кортеже. Мы разъяснили, что действия лиц, сопровождающих Чауса, неправомерны", - заявил Сытник.

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Добавил: "Когда появился Чаус, местный отдел полиции сообщил об этом. В таких случаях полицейский должен сообщить инициатору розыска о том, что человек задержан или появился. Это и сделали. Выполнили норму закона. Следующий шаг - или детективы забирают его и сами доставляют в суд, или детективы могли сказать полиции, что те могут это сделать. После того как человек появился и есть заочный арест, его должны доставить в суд в течение 48 часов. В это время появляются работники СБУ. Не составляют никаких документов, никому не сообщают, человека забирают".

30 июля в одном из сел на юге Винницкой области нашли экс-судью Днепровского суда Киева Николая Чауса.

Его привезла в Киев СБУ, где у них пытались отбить экс-судью детективы НАБУ.

В августе 2016 года Чауса задержали при получении взятки в $150 тыс. Арестовать не смогли, поскольку Верховная Рада не дала на это разрешение. Затем Чаус исчез.

В апреле его похитили в Кишиневе. Перед этим суд разблокировал его экстрадицию в Украину.

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