Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка

Данилов прокомментировал войну на Донбассе. Фото: Украинская правда

Военные готовы защищать страну и отвоевывать захваченные территории.

Надо понимать, что ответственность за такое решение очень велика. И что оно будет означать обречь Украину на значительное количество жертв, заявил секретарь РНБО Алексей Данилов в эфире "Право на власть" на 1+1.

"Можем ли мы взять оккупированные территории? Да, можем. Может быть, и Горловку, и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди", – сказал Данилов.

"Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч людей? Кто за это будет отвечать?" – подытожил Данилов.

Он предостерег, что Россия сейчас "строит систему распространения своего сепаратистского настроения" в южных регионах Украины – в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

А местная власть говорит, что "ни на что не влияет".

"Друзья, опомнитесь! Россия – страна-агрессор. Любой человек, который начинает здесь развертывать и влиять на выборы... Мы на корню должны все это прекращать", – заявил он.

Он также заявил, что Украина не стремится денонсировать Минские соглашения, а предлагает доработать их, поскольку выполнить их в том виде, как они есть, невозможно.

"Мы их не денонсируем. С минскими соглашениями надо работать. Других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде как они есть невозможно. С наличием российских танков, БТР генералов и офицеров на нашей украинской территории проводить выборы — это нонсенс. Это невозможно", — сказал Данилов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский подписал указ по борьбе с терроризмом

Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в пятницу, 18 июня. В предварительной повестке дня предстоящего заседания несколько пунктов: первым планируют рассмотрение Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины.