Поджог офиса ПР и смерть человека: дело Чорновол оперативно передали в суд

ГБР направило в суд обвинительный акт по Черновол. Фото: с Facebook-страницы Татьяны Чорновил

Территориальное управление ГБР в Киеве направило в суд обвинительный акт в отношении экс-депутата Татьяны Черновол.

Соответствующее сообщение обнародовали на сайте ведомства.

"Следователи ТУ ГБР завершили досудебное расследование уголовного производства по подозрению народного депутата Украины 8-го созыва", - говорится в сообщении.

По данным досудебного расследования, 18 февраля 2014 года Чорновол руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на ул. Липская, в которой находился офис "Партии регионов". В результате пожара погиб работник, 1948 года рождения, находившейся в помещении партийного офиса.

Обвинение в умышленном убийстве экс-депутату вручили во вторник, 15 декабря. Сейчас сторона защиты ознакомилась со всеми материалами уголовного производства.

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10 апреля ГБР пришло к Черновол домой с обысками. Речь идет об вышеупомянутом уголовном производстве, которое уже передали в суд. В конце концов Чорновол сообщили о подозрении в убийстве. Во время следственных действий у нее дома нашли пистолет, автомат и нож. 25 сентября суд изменил меру пресечения для экс-нардепа Татьяны Чорновол. Из-под ночного домашнего ареста ее отпустили на личное обязательство.