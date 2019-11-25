Подозревают в госизмене: экс-заместитель министра вышел из СИЗО

Подозреваемый в государственной измене экс-заместитель министра экономики Юрий Бровченко вышел из СИЗО 20 ноября.

Об этом его адвокат Сергей Бровченко сообщил "Украинской правде".

"Залог внесли. Залог была уменьшена решением Киевского апелляционного суда от 11 ноября с 3,4 миллиона гривен до 576 000 300 гривен".

По словам адвоката, залог вносили родственники.

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В министерстве Юрий Бровченко работал с июля 2016-го. Мужчину задержали 22 октября в Международном аэропорту "Борисполь".

По версии следствия, чиновник Министерства экономического развития и торговли, чиновники ГП "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

Заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более $16,5 млн.

В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более $8,2 млн перевели на счета фиктивных оффшорных предприятий, а затем присвоили участники схемы. Заказанное оборудование иностранная компания в Украину не поставляла.