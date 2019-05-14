Подозреваемый в коррупции экс-нардеп вылетел за границу - Холодницкий отреагировал

Подозреваемый в коррупции Дмитрий Крючков покинул Украину. Фото: epravda.com.ua

Бывшему владельцу компании "Енергомережа", экс-нардепу Дмитрию Крючкову вернули загранпаспорт и он смог вернуться в Германию, где находился до экстрадиции в Украину.

Крючков уверяет, что экстрадиции, как таковой, не было, пишет "Економічна правда"

По словам фигуранта расследования о коррупции в сфере энергетики, у него также есть паспорт политического беженца.

"Это международный паспорт. Он выдан РФ, но по согласованию с европейской стороной. Просто я находился на тот момент на территории РФ. Это паспорт для перемещения между границами - я без виз пересекаю границу. Он имеет статус согласно Конвенции о правах беженца от 1958-го. Во всем мире таких паспортов примерно 1 тысяча 200 штук", - заявил Крючков.

"Возвращаясь в Украину, под присягой суда Германии я отказался от прав, которые дают этот статус и паспорт. Это было требование немецкой стороны", - добавил он.

Председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не смог ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о том, что подозреваемый в производстве НАБУ экс-глава компании "Енергомережа" покинул Украину и вернулся в Германию, пишут УНН

"Я ничего не знаю. Я в отпуске", - сказал он.

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Дмитрий Крючков является одним из подозреваемых по делу о присвоении средств Запорожьеоблэнерго. В ноябре прошлого года ему сообщили о подозрении в нанесении государству 346 млн грн убытков. Более 2 лет он скрывался в Германии, а 15 апреля был экстрадирован в Украину. Суд избрал ему меру пресечения и отпустил на свободу под залог в 7,11 млн грн.