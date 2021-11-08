Подозреваемого в растрате $23,87 млн министра обороны времен Януковича заочно арестовали

Саламатин был министром обороны в 2012 году. Фото: tsn.ua

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего министра обороны, экс-генерального директора государственной компании Укрспецэкспорт Дмитрия Саламатина, подозреваемого в растрате $23,87 млн.

Решение еще 7 октября принял следственный судья, сообщает "Слово і діло"

Саламатин в 2010-12 годах занимал должности гендиректора Укрспецэкспорта и руководителя Укроборонпрома.

По версии следствия, бывший чиновник хотел завладеть частью средств Укрспецэкспорта и украинских предприятий в ходе выполнения контрактов с Минобороны Казахстана. При соучастии с другими лицами заключил в 2010 году агентское соглашение с компанией General Dynamics Ltd, ряд дополнительных соглашений к нему и актов выполненных работ за якобы предоставленные консультационные услуги, которые на самом деле указанной компанией не предоставлялись.

Фирма General Dynamics Ltd получила $23,87 млн.

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Генпрокуратура объявила Саламатина в розыск. Позже дело передали в НАБУ. Потому детективы просили заочно взять экс-министра под стражу. Судья ходатайство удовлетворил.

Также в рамках этого дела сообщили о подозрении бывшему гендиректору Укрспецэкспорта Дмитрию Перегудову. Он тоже находится в розыске. Перегудова тоже заочно арестовали.

Дмитрий Саламатин был министром обороны в феврале-декабре 2012 года. На прошлой неделе Виктору Януковичу сообщили новое подозрение – как руководителю организованной преступной группы. Януковича, Саламатина и еще одного экс-министра обороны Павла Лебедева подозревают в государственной измене.