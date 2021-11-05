Януковичу объявили новое подозрение

Президенту-беглецу Виктору Януковичу сообщили новое подозрение. Фото: facebook.com/yanukovych.viktor

5 ноября 2021 года сбежавшему президенту Виктору Януковичу сообщили новое подозрение - как руководителю организованной преступной группы.

В состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и ВСУ, сообщили в Государственном бюро расследований.

Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014-го, сообщает пресс-центр офиса генпрокурора.

"Тогдашний президент для прекращения массовых акций протеста, которые ставили под угрозу его пребывание у власти, используя имеющиеся полномочия и действуя в составе организованной группы совместно с бывшими главой СБУ, министром внутренних дел и министром обороны организовал применение работниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

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Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Кроме того, Януковичу сообщили о подозрении в организации террористического акта в отношении демонстрантов 18 февраля 2014 года. Они устроили шествие с Майдана Незалежности к зданию Верховной Рады в поддержку голосования народными депутатами за возвращение в Конституцию 2004-го, которое предусматривало ограничение полномочий президента Украины. В результате теракта погибли четыре человека и совершены покушения на умышленные убийства 10 человек.

7 октября 2021 года следственная судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая заочно арестовала президента-беглеца Виктора Януковича по делу о присвоении "Межигорья". В случае задержания его должны в течение 48 ч доставить в суд для заключения под стражу или избрания более мягкой меры пресечения. Это не первый арест Януковича. В 2018 году Печерский районный суд Киева разрешил задержание Януковича как подозреваемого в организации похищения архиепископа Александра (Драбинко) с целью давления на экс-митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира. Также Януковича заочно арестовали по делу об узурпации власти в мае 2020 года. Речь идет об изменениях в Конституцию 2010 года, значительно расширявших полномочия президента.