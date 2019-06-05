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среда, 05 июня 2019 15:06

Подозреваемая в терроризме Савченко идет на выборы

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Народный депутат Надежда Савченко, подозреваемая в организации теракта, заявила, что ее партия "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах.

Автор: Facebook.com/salizenko
 

Об этом она огласила на съезде своей партии, который проходил на площади Конституции под Верховной Радой, пишет "Українська правда"

Автор: Facebook.com/salizenko
 

"21 июля мы заходим в Верховную Раду, становимся народными депутатами. Все, кто здесь присутствуют, идут по спискам этой партии и идут побеждать", - заявила Савченко.

Главой избирательного штаба партии будет ее сестра Вера, а спикером останется Татьяна Проторченко.

После этого она зачитала несколько фамилий мажоритарщиков и людей из списка.

На съезде присутствовали несколько десятков делегатов, за все решения они голосовали единогласно.

Сам съезд длился не более 10 мин. После завершения делегаты под музыку еще примерно полчаса поочередно фотографировались с Савченко и брали у нее автографы.

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Владимира Рубана и нардепа Надежду Савченко задержали в марте прошлого года. Их подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя.

Они якобы сговорились с главарями ДНР Александром Захарченко и Александром Тимофеевым. После того, по версии следствия, в оккупированных Макеевке, Горловке и Донецке купили оружие. Оба провели в СИЗО более года. Владимир Рубан - в Мариуполе. Надежда Савченко - в изоляторах Службы безопасности Украины, Лукьяновском и Черниговском СИЗО.

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Дата
05
июня

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