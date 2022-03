Подоляк объяснил, чем важны переговоры чиновников Украины и РФ

Украинский политтехнолог, журналист Михаил Подоляк пояснил, что переговоры Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Сергеем Лавровым имеют стратегическое значение. Они, в частности, доводят до сведения руководства РФ реальную ситуацию в Украине.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Саммит министров @DmytroKuleba и #Lavrov при посредничестве турецкой стороны является критическим для того, чтобы высшему политическому руководству РФ было более беспристрастное и адекватное представление о ситуации. В Украине и мире. Мы используем все коммуникационные каналы", - написал он.

