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четверг, 10 марта 2022 14:47

Подоляк объяснил, чем важны переговоры чиновников Украины и РФ

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Подоляк объяснил, чем важны переговоры чиновников Украины и РФ
Состоялись переговоры Кулебы и Лаврова. Фото - sport.ua

Украинский политтехнолог, журналист Михаил Подоляк пояснил, что переговоры Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Сергеем Лавровым имеют стратегическое значение. Они, в частности, доводят до сведения руководства РФ реальную ситуацию в Украине.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Саммит министров @DmytroKuleba и #Lavrov при посредничестве турецкой стороны является критическим для того, чтобы высшему политическому руководству РФ было более беспристрастное и адекватное представление о ситуации. В Украине и мире. Мы используем все коммуникационные каналы", - написал он.

В МИД РФ "надеются на необходимость встречи" президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видео заявления министра иностранных дел страны-оккупанта Сергея Лаврова после переговоров с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Анкаре опубликовал Телеграмм-канал "Риа новости".

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