Подкуп избирателей не пройдет: Порошенко попросил у новой ЦИК помощи

Порошенко обещает внести в ВР законопроект об ответственности за подкуп выборов как неотложный. Фото из открытых источников

Президент Петр Порошенко инициировал законопроекты, которые усложнят подкуп избирателей и увеличат ответственность за это преступление.

Наработки глава государства передал на рассмотрение новым членам Центральной избирательной комиссии, которых попросил представить инициативы на заседании Национального совета реформ.

"Важная позиция - это эффективное противодействие подкупа избирателей. Сегодня эта технология также является одной из форм вмешательства в выборы через деньги, идущие из России. Надеюсь как на решительные действия Центральной избирательной комиссии, так и на необходимость внесения изменений в законодательство, которые существенно усложнят этот процесс и увеличат ответственность. Законодательные предложения готовы к рассмотрению на Национальном совете реформ. Если бы вы могли прислушаться к этому, обсудить вопрос изменений в законодательство и представить это на Нацсовете реформ для учета, я буду готов нести это в парламент и определить законопроект как неотложный", - подчеркнул Порошенко.

Он констатировал, что Россия также будет пытаться сорвать выборы в Украине через дезинформацию, фальсификацию избирательного процесса, хакерские атаки.

"Здесь я надеюсь на вашу эффективную работу, чтобы мы имели средства противодействия, чтобы защитить выбор украинского народа", - сказал Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нет выборов - нет факта: друг Порошенко оригинально возразил подкуп

Жители Хутора Железного 21 июля получили от первого заместителя фракции БПП Игоря Кононенко ко дню села подарок в виде торта с его именем.