Подкуп избирателей не пройдет: Порошенко попросил у новой ЦИК помощи

Президент Петр Порошенко инициировал законопроекты, которые усложнят подкуп избирателей и увеличат ответственность за это преступление.
Наработки глава государства передал на рассмотрение новым членам Центральной избирательной комиссии, которых попросил представить инициативы на заседании Национального совета реформ.
"Важная позиция - это эффективное противодействие подкупа избирателей. Сегодня эта технология также является одной из форм вмешательства в выборы через деньги, идущие из России. Надеюсь как на решительные действия Центральной избирательной комиссии, так и на необходимость внесения изменений в законодательство, которые существенно усложнят этот процесс и увеличат ответственность. Законодательные предложения готовы к рассмотрению на Национальном совете реформ. Если бы вы могли прислушаться к этому, обсудить вопрос изменений в законодательство и представить это на Нацсовете реформ для учета, я буду готов нести это в парламент и определить законопроект как неотложный", - подчеркнул Порошенко.
Он констатировал, что Россия также будет пытаться сорвать выборы в Украине через дезинформацию, фальсификацию избирательного процесса, хакерские атаки.
"Здесь я надеюсь на вашу эффективную работу, чтобы мы имели средства противодействия, чтобы защитить выбор украинского народа", - сказал Порошенко.
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