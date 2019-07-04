Подервянский высказался против запрета мата

Писатель заявил, что выступает против закона. Фото: LvivNEWS

Писатель и художник Лесь Подервянский высказался о запрете мата.

"Я категорически против проекта закона" О дематюкацию ", который предложила Ольга Богомолец. Х*й вам, а не закон!", - написал он в Facebook.

Свой взгляд на ситуацию он передал через журналиста Айдера Муждабаева.

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"Здесь нужно запретить слова, а предметы и действие - х...й, п...ду и е...ся. И все будет хорошо!" - отметил журналист в Twitter.

На сайте Верховной Рады опубликовали текст закона о противодействии сквернословию. Автором документа является нардепка Ольга Богомолец. Она предлагает установить штрафы за нецензурную брань в публичных выступлениях, материалах в сети и в эфире телевидения.