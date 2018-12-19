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Подервянский: украинцы поступили мудро, не выбрав Тимошенко 2010-го

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Подервянский: украинцы поступили мудро, не выбрав Тимошенко 2010-го
Президента Петра Порошенко все ругают, говорит писатель Лесь Подервъянский. Фото: Василий Артюшенко, DT.UA

Писатель Лесь Подервъянский считает, что Петр Порошенко стал лучшим президентом за всю историю. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ATR.

"Он делает, по-моему, достаточно. То, что может сделать. Могут быть претензии. Но что-то я не слышал, чтобы кто-то хвалил его вообще за что-то. Может быть, только я один могу его похвалить в качестве компенсации. Все его ругают. А это, кстати, лучший президент за все время Украины", - отметил писатель.

На вопрос ведущего: "В чем?" Подервъянский ответил:

"Церковь - раз. Безвиз - два. Антикацапская коалиция - три. Армия - четыре. Вообще-то, он же по должности отвечает только за 2 вещи. За международное положение и армию. И у меня нет претензий. Я не военный, но понимаю, насколько это заскорузлая система. Это очень сложно поломать. За 4 года. Как это? Это еще сложнее, чем Министерство образования".

Если бы мы выбрали Тимошенко, то сейчас бы сидели в глубокой ж*пе

Также писатель заявил: "Я верю в мудрость украинского народа. И эта мудрость проявляется в том, что когда он даже делает шаги, которые всем кажутся дебильными, но потом когда проходит время, мы видим, что это были единственно верные шаги.

Очень свежий пример. Когда украинский народ 2010-го выбрал Януковича, то всем, в том числе и мне, казалось, что более дебильного выбора быть не может. Но сейчас я понимаю, что это был единственный правильный выбор. Если бы мы выбрали Тимошенко, то сейчас бы сидели в глубокой ж*пе. Не было бы никакого Майдана. А именно выбор Януковича затем спровоцировал Майдан. Мы не можем трактовать события в то время, когда они происходят. Нам кажется, что это плохо, неверно. Но сейчас вижу, что это был единственный мудрый шаг украинского народа".

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По данным соцопроса в ноябре, рейтинг Юлии Тимошенко - 11,9%, Владимира Зеленского - 8,2%, Петра Порошенко - 6,5%.

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