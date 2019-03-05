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вторник, 05 марта 2019 22:07

Подервянский о баллотировании Зеленского: "Полное д*рьмо"

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Подервянский о баллотировании Зеленского: &quot;Полное д*рьмо&quot;
Писатель Лесь Подервянский не подобрала слов касательно шоумена Владимира Зеленского.

Писатель Лесь Подервянский назвал "полным д*рьмом" баллотирования шоумена Владимира Зеленского в президенты. Об этом он заявил в эфире телекомпании "Відікон" в Сумах.

"Этот дебильный "95 квартал" меня не то что раздражает. От него хочется просто блевать. Это такой юмор для быдла, "типа поржать". Таким образом можно вычислить абсолютно четкий процент быдла в нашей стране.

И человек, который этим занимается, ничего кроме отвращения у меня не вызывает. Относительно, идет ли он в президенты или он идет в дворники. Разницы никакой. Это все полное д*рьмо", - сказал писатель.

"Несмотря на все трудности, в стране что-то делается. Конечно не так, как нам всем украинцам хотелось, чтобы "здесь и сейчас". Так не будет. Путь будет долгий, кровавый. Но мы его выбрали и должны либо выстоять, либо исчезнуть, как народ", - также заявил Подервянский.

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Выборы президента должны состояться 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 43 кандидата.

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