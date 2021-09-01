Поддержки со стороны НАТО недостаточно - Зеленский

Зеленский находится с официальным визитом в США. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Вашингтоне, заявил, что Украине недостаточно одной только поддержки со стороны НАТО.

Зеленский отметил, что украинцы видят поддержку со стороны НАТО и понимают, что в случае эскалации со стороны России Украина не останется одна, а будет с партнерами.

"Но это другое. Это присутствие. Я считаю, что это, в принципе, правильный психологический шаг: не применяется оружие, но другим, третьим государствам, показывается, что Альянс сотрудничает в учениях и работает с Украиной. Поэтому, как психологический шаг, считаю, что это очень неплохо. достаточно ли этого? Считаю, что нет", - заявил президент.

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Зеленский объяснил, что есть стратегические шаги, а есть тактические. Тактические шаги, такие как наращивание похожих военных учений, нужны Украине.

"Что касается стратегии, по моему мнению, вступление в НАТО - это должна быть тактика Украины. Но со стороны стран Европейского Союза, некоторых лидеров, и со стороны США мы видим, что это - стратегия", - сказал Зеленский и добавил, что сегодня нет времени для стратегии, поскольку каждый день может быть эскалация.

Президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Соединительных Штатов Америки Джозефом Байденом планирует обсудить тему временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Зеленский также поднимет ряд вопросов, среди которых безопасность в Черном море, перспектива членства в НАТО и восстановления доверия в отношениях с США.