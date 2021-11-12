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пятница, 12 ноября 2021 14:41

"Подарил легендарную куртку". Кличко рассказал, как Шварценеггер помог украинским детям

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&quot;Подарил легендарную куртку&quot;. Кличко рассказал, как Шварценеггер помог украинским детям
Лидер "УДАРа" Виталий Кличко: "Я благодарен спорту, он дал мне возможность встречаться с мировыми звездами, с президентами разных стран". Фото: nv.ua

Западные политики более открыты, чем украинские.

Об этом заявил лидер "УДАРа" Виталий Кличко, отвечая на вопрос Натальи Влащенко, чем отличается сегодняшняя украинская политическая верхушка от мировых лидеров, с которыми тот знаком.

"Они более просты, боли доступны и открыты. Можно увидеть Ангелу Меркель, покупающую вещи в супермаркете. И это бундесканцлер. С Борисом Джонсоном мы познакомились, когда он был мэром Лондона. Для того чтобы быть ближе к людям, он не одну ночь проводил в "ночлежках", с простыми людьми, чтобы учесть их потребности", - заявил Кличко.

Он также рассказал о курьезном случае во время общения Борисом Джонсоном, когда он был мэром Лондона.

"Я помню нашу встречу. Так простой. Приехали к нему в офис. А он на стуле сидит и раскатывается. В один момент "Бах!" и торчащие ноги из-за стола. Он произвел такое впечатление, будто ничего не произошло. Говорит: извините, что-то со стулом. И начинает дальше говорить", – вспомнил политик.

Лидер УДАРа отметил, что использует свои международные связи для развития Украины.

"Я благодарен спорту, он дал мне возможность встречаться с мировыми звездами, с президентами разных стран. И я делаю все для того, чтобы использовать этот потенциал в пользу нашей страны. Один из хороших примеров. Мы дружим со Шварценеггером. Он знает, что мы с братом велики его фанаты, у меня вся комната была оклеена плакатами. Он спросил, что нам может подарить. Мы говорим, что нам ничего не нужно. Но хотим детей поддержать, будем проводить аукцион. И он подарил украинским детям легендарную куртку, в которой снимался в Терминаторе. Мы продали ее за 700 тысяч долларов, и эти деньги пошли на поддержку детей. То есть нужно использовать все возможности и контакты, которые так нужны нашей стране, привлекать инвестиции и внимание. Это важно для нас", - подытожил Кличко.

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