Под Радой выстроилась 10-метровая очередь журналистов

Фото: Назар Вальчук/Gazeta.ua

Под зданием Верховной Рады в день первого торжественного заседания выстроилась 10-метровая очередь журналистов, которые хотят попасть внутрь.

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua

Очередь из 50 человек постоянно меняется. Говорят, желающие попасть в парламент приходили с 7 утра.

На начало заседания за оградой Рады собрались около двух сотен людей с разными требованиями. Некоторые кричат "Кличко вон", кое-кто требует отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

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Народные депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу народу Украины. Текст присяги традиционно зачитал старейший парламентарий - 78-летний Юлий Иоффе, который в парламенте представляет "Оппозиционную платформу - За жизнь". После того, как народные депутаты приняли присягу, прозвучал духовный гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни". В Верховной Раде 9-го созыва зарегистрировали 424 народных депутата. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и они планируют взять все места в правительстве. Также прошли в ВР 43 представителя от "Оппозиционной платформы - За жизнь". "Европейская солидарность" будет представлена в парламенте 25 народными депутатами, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20. Еще 46 мест займут самовыдвиженцы.