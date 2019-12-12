Под Офисом президента поставили каток

Фото: Роман Кравец

Во дворе перед входом в Офис президента монтируют новогодний каток.

Материалы для устройства катка на Банковую привезли поздно вечером. Ночью поставили забор, на которой разместили сообщение о катке, пишет "Українська правда"

Каток разместили практически перед входом к ОП, где недавно проводили акции активисты.

Каток будет около 300 кв.м ледового покрытия. Открыть ее планируют накануне Нового года - 28-29 декабря, однако все зависит от погодных условий. Работать будет до 19 января.

Катание будет бесплатным, однако аренды коньков рядом не предусмотрено.

В общем площадь на Банковой остается открытой, ограждение поставлено сбоку от ОП.

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Бывший президент Виктор Янукович оправдывал разгон акции протеста молодежи в ноябре 2013 года необходимостью установить новогоднюю елку. Президент Владимир Зеленский после инаугурации открыл для прохода улицу Банковую, где работает Офис президента. С октября активисты приходят туда с акциями.