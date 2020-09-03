Под офисом партии "Свобода" произошли столкновения: пострадали трое полицейских

Под офисом "Свободы" произошли столкновения. Фото: РБК

Вечером 2 сентября полиция прибыла для проведения процессуальных действий в киевский офис политической партии "Свобода".

В результате трое сотрудников Нацполиции получили телесные повреждения, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полиции не сообщили, по какому делу посетили в офис "свободовцев".

Госпитализации пострадавшие сотрудники Департамента стратегических расследований не нуждались, а получили медицинскую помощь на месте.

"На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Материалы зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления милиции. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события", - подытожили в отделе коммуникации.

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Вечером 2 сентября председатель фракции "Всеукраинское объединение" Свобода "в Киевском горсовете Юрий Сиротюк заявил, что подчиненные министра внутренних дел Арсена Авакова пытаются захватить офис политсилы в столице.