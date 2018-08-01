Под офисом кума Путина сожгли вату

Фото: theinsider.ua

В столице под офисом представителя Украины в Минской группе, кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука активисты требовали освобождения заключенных в РФ политзаключенных.

Видео с события опубликовал сайт "Радіо Свобода"

Во время акции, которая проходила 31 июля, у входа в офис активисты краской сделали надписи "FreeSentsov", "Свободу кремлевским заключенным".

Никто из представителей Медведчука к ним не вышел.

Позже они подожгли большой шар из ваты, которую погасил сотрудник полиции. Через несколько минут также приехала пожарная машина.

"Медведчук - один из тех, кто взял на себя определенные обязательства: чтобы Путин вернул захваченные регионы, наших пленных. Мы видим, что этого не происходит. Времени прошло достаточно много, и ситуация такова, что наши пленные голодают. Это может привести к тому, что здоровье им никто не вернет. Надежд, что нам помогут западные страны, уже нет", - заявил кинорежиссер, один из представителей украинского творческого объединения Babylon13 Владимир Тихий.

Участники акции разрисовали дорогу и тротуар, на которые выходят окна офиса, цветными трафаретами.

Асфальт был покрыт надписями # f*ck_u_putin, # кум_х*йла, #freesentsov, #ваті_торба, пишет Theinsider.ua

Под офисом скопились мужчины спортивного телосложения, которые следили за тем, чтобы граффити не оказались на доме, где находится офис Медведчука.

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По меньшей мере 24 украинца заключенные в РФ, еще более 40 - в оккупированном ею Крыму. Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. человек.