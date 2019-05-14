Под Конституционным судом подрались "свободовцы", Нацкорпус и БПП

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У Конституционного суда произошла драка между активистами ВО "Свобода" и партии "Нацкорпус" с одной стороны и представителями "БПП "Солідарність" - с другой.

Силовое противостояние возникло после того, как "свободовцы" начали обвинять, в частности, действующего президента Петра Порошенко в ряде неудач на фронте - в потерях украинских военных во время Иловайского котла и при обороне Дебальцево, в коррупции в армии, а также винить его в отмене КС нормы о незаконном обогащении, пишет "Інтерфакс-Україна"

В ответ активисты БПП начали скандировать "Ганьба!", после этого произошла короткая потасовка, которую оперативно прекратили присутствовали правоохранители.

Сейчас оба лагеря митингующих разделены границами бойцов Национальной гвардии и Нацполиции. Одна сторона скандирует "Конституция не позеленеет", их оппоненты скандируют "Свинарчуков Порошенко - за решетку".

Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет.

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Председателю Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку отказали в визе в США. Шевчук лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении.