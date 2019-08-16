Под Киевом напали на народного депутата (обновлено)

На территории Киевской области объявили план "Перехват"

Под Киевом неизвестные напали на народного депутата и скрылись на автомобиле Opel на евробляхах.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"В пятницу, 16 августа, неизвестные совершили нападение на нардепа. Событие произошло в Киевской области. Полицейские области и столицы ищут подозреваемых мужчину и женщину. Неизвестные нападавшие скрылись на автомобиле Opel Vectra", - говорится в сообщении.

Полиция объявила план-перехват. Серый Opel Vectra с номерным знаком WJN ST 35 объявили в розыск.

Позже полиция сообщила, что инцидент произошел около 10:00 на одной из улиц поселка Гостомель.

"Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты. Какое это вещество, установит экспертиза", - говорится в сообщении.

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Волна нападений на кандидатов в народные депутаты наблюдалась во время предвыборной кампании. В частности, в Киеве внефракционному народному депутату Бориславу Березе из баллончика прыснули в лицо. В Хмельницкой области напали на кандидата в народные депутаты по округу №192 от ВО "Свобода" Назария Чепко.