Под давлением Запада: политолог предположил, почему Зеленский ветирует закон об е-декларировании

"Если украинская власть не будет придерживаться этого законодательства, будем давать основания партнерам говорить, что мы не выполнили свои обязательства", говорит Виталий Бала. Фото: "Украинская правда"

Президент Владимир Зеленский пообещал ветировать скандальный закон об е-декларировании, чтобы показать выполнение обязательств перед Западом. Такое мнение Gazeta.ua выразил политолог Виталий Бала.

"Мы зависим от транша Международного валютного фонда. Система электронного декларирования в свое время была связана как с этим, так и с Безвизом. Если не придерживаться этого законодательства, будем давать основания партнерам говорить, что мы не выполнили свои обязательства. Любая украинская власть старалась не выполнять их. Внутри страны политики обещают и ничего не делают. Поэтому, полагают, что так можно и в международных отношениях. Это не работает. Вместо того, чтобы отстаивать национальные интересы, соглашаются на все варианты. Зато получают деньги и быстро их "проедают", а не развивают экономику", – говорит политолог.

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Идея с декларированием была правильная, но ее воплощение – ошибочно, считает эксперт. "Когда мы не имеем высокого уровня развития, соблюдения прав человека, но стараемся внедрить систему, которая эффективно работает при наличии всего этого, как на Западе, она не будет работать. Всегда политики будут искать лазейки. Нужно установить равные правила для всех. Иначе будут люди, которые захотят обойти систему, потому что так уже делали до них", – говорит политолог.

Також добавляет: "Есть идти к тому, чтобы все граждане начали подавать декларации. Но люди видят, что чиновники не честны в этом, поэтому сами не захотят. Ситуация заходит в тупик. Украинцы увидели, сколько наличных получили чиновники. Но никто не понес наказания. Системе декларирования перестают доверять".

3 июня 2021-го Верховная Рада вернула наказание в виде лишения свободы за ложь чиновников в имущественных декларациях. В то же время, народные депутаты проголосовали за поправку "слуги народа" Игоря Фирса, которая делает невозможным наказание за ложь в отношении имущества родственников. Кроме того, теперь указывать имущество, которым пользуется обладает член семьи, нужно только тогда, когда он сам предоставил такие данные декларанту. Еще одной правкой депутаты отменили ограничения свободы за умышленное непредставление деклараций. Президент Владимир Зеленский пообещал ветировать инициированный им закон №4651 о декларировании. Причиной называет отсутствие "пропорционального и справедливого наказания за нарушения, связанные с декларированием". Зеленский отметил, что система электронного декларирования была требованием ЕС для введения безвизовых отношений с Украиной. Конституционный суд 27 октября 2020 признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность для чиновников и судей в форме штрафа или лишения свободы за представление заведомо ложных сведений в декларации. В декабре 2020-го ответственность за ложь в декларациях восстановили, но заключения не было среди возможного наказания: только штраф, общественные работы и ограничение свободы.