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среда, 06 января 2021 09:46

Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом

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Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Зеленскому будет трудно ответить на очень многие вопросы.

Если бы сейчас были президентские выборы, явка была бы ниже. Президент Владимир Зеленский получил бы меньший процент, чем показывают социологи. Об этом Gazeta.ua сказал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Люди ждут чуда, а чуда пока нет.

Есть много тех, кому постоянно нужно новое лицо. Социология показывает: часть сторонников от Зеленского идет. Будут отходить например к Гройсману. У которого есть бэкграунд - не самый плохой правительство в истории Украины. На фоне Шмыгаля, то вообще просто супер-правительство ", - говорит эксперт.

Зеленский победил потому, что в 2019 году была высокая явка.

"Пришел электорат, который на выборы особо не ходит. Если бы сейчас были выборы, явка была ниже и у Зеленского был ниже процент.

Как показали местные выборы - сильно политизированный электорат исчез. Хотя "слуги" и говорят о победе, но это ближе к поражению", - говорит политтехнолог.

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"Проблема для Зеленского еще и в том, что избирательная кампания будет нести вызовы. На какие нужно давать ответы. Ему, как действующему президенту, будет трудно ответить на очень многие вопросы. Когда была прошлая кампания, он ни за что не отвечал. У него не было политического бэкграунда, это больше всего подкупило людей. А сейчас будет история, которая, судя по динамике, не будет положительной ".

"Бойко сколько бы не набирал, выше 30% у него не будет. У Порошенко тоже есть потолок, если очень оптимистично - это 25%.

Зеленский шел с идеей: убрать старых, заменить новыми. За него голосовали как патриоты, так и "ватники". Сейчас они расходятся по своим нишам. Какой-то процент вернулся к Порошенко, не видя альтернативы. Больше всего Зеленский потерял с пророссийского электората, который вернулся в ОПЗЖ.

Остается широкое поле, на котором будут играть Гройсман, Разумков, если пойдет, и Кличко", - говорит Алексей Голобуцкий.

"Если проанализировать медийное телепространство, все же большая его часть, начиная с "1+1" так или иначе лояльна к Зеленскому", - отметил политтехнолог.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, сообщала социологическая группа "Рейтинг". Зеленскому не доверяют 54% украинцев.

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06
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