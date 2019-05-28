Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили

Указ президента Владимира Зеленского - технический шаг, он не вызовет лишнего анализа в мире. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михеилу Саакашвили, учитывая будущие парламентские выборы. Об этом Gazeta.ua сказал политолог Александр Кочетков.

"Саакашвили достаточно известная персона. В отношении него действия президента Порошенко были явно несправедливыми. Понятно, что Петр Алексеевич хотел избавиться от своего ожесточенного критика.

Если бы Зеленский не издал соответствующий указ, то сторонники Саакашвили сразу бы переориентировались против действующего президента.

Таким образом, предотвратил критику в свою сторону накануне досрочных парламентских выборов. И это политически умный ход. Сейчас сторонники Михо аплодируют Зеленскому.

Политически умный ход. Сейчас сторонники Михо аплодируют Зеленскому

Теперь, как и любой гражданин, Саакашвили имеет право вернуться на территорию Украины. Хотя там есть уголовное дело, претензии по незаконному пересечению границы.

Вопрос Саакашвили будут решать на уровне СБУ, где работает заместитель Иван Баканов.

С другой стороны, возвращение гражданства Михо не означает, что Зеленский собирается иметь с ним дело, как с политическим партнером или единомышленником.

Лишить гражданства гражданина Украины невозможно. Была юридическая коллизия: Порошенко дал гражданство Саакашвили, а потом отменил указ. Если уж дали, то лишить никаким указом нельзя. Фактически Зеленский восстановил элементарную справедливость.

Шаг достаточно технический. Он не будет серьезно анализироваться за рубежом. Событие внутриполитического масштаба.

В Украине Саакашвили будет заниматься по двум направлениям.

Присоединится к кампании Портнова в преследовании Порошенко

Всячески помогать расследованию по делам против Порошенко. Присоединится к кампании Портнова по преследованию Петра Алексеевича и его окружения. Будет подавать себя, как пострадавшее лицо.

С другой стороны, предлагать новой власти свои услуги в качестве топ-реформатора. На какой должности никто не знает, даже сам Саакашвили. Но будет предлагать собственные возможности, энергию, свой бренд", - сказал Кочетков.

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28 мая президент Владимир Зеленский вернул гражданство экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили. В феврале 2018-го Миехила Саакашвили чартерным рейсом выдворили в Польшу. Далее он уехал в Нидерланды, где живут его жена и сын. Порошенко приостановил ему украинское гражданство, которое предоставил в мае 2015 года.