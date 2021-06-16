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среда, 16 июня 2021 19:48

Почему Украина должна платить за долги Судана

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Почему Украина должна платить за долги Судана
"МВФ помогает бедным странам, независимо от того, как те голосуют за вопросы об аннексии Крыма. Украина не может на это повлиять, поэтому должны платить", говорит Алексей Кущ. Фото: kr24.com.ua

Украина стала заложником системы Международного валютного фонда и вынуждена уплатить $6 млн за долги Судана. Руководство страны на это повлиять не может. Зато может просить фонд списать свои обязательства. Такое мнение Gazeta.ua высказал экономист Алексей Кущ.

"Влияния на это решение в Украине нет. Отказ покажет, что государство занимает неконструктивную позицию. Наши политические элиты постоянно выставляют себя на переговорах представителями мощного государства, которое может за все платить. МВФ так их и воспринимает. Поэтому не считают Украину за бедную. нам надо ставить вопрос о списании наших долгов", – говорит Кущ.

Также добавляет: "В ситуации с Суданом стали заложниками системы. Мы не платим своими средствами со счета Минфина. У нас, как участника МВФ, есть определенная доля специальных прав заимствования. Это валюта, которую выпускает фонд для расчетов между его участниками.Судан – это последняя страна, которая имеет просроченную задолженность перед МВФ. Фонд списывает долги беднейших стран. Украина здесь не может выражать особое мнение".

Речь также идет о геополитике, говорит эксперт. "В Судан пытается зайти Россия. Подписали соглашение об аренде порта под военную базу. США хотят сопротивляться. Эта борьба трансформируется в кто больше заплатит. Соединенные Штаты "играют первую скрипку" в МВФ. Хотят мягкими шагами снизить российское влияние в Судане. Если бы мы отказались от списания, пошли бы против воли и США", – говорит экономист.

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Также добавляет: "МВФ – это международная финансовая организация. Помогают бедным странам, независимо от того, как те голосуют за вопросы об аннексии Крыма. Мы не можем на это повлиять. Это как апеллировать к ФИФА, чтобы та исключила страны, которые не признают аннексии. Скажут, что организация "вне политики". То же самое и с МВФ. Ответ будет "Международный валютный фонд занимается финансовой помощью, а вопрос о Крыме – это в ООН". Главная проблема – мы не отстаиваем свои интересы списании наших долгов".

Украина берет на себя обязательства оказать помощь Республике Судан в размере $6 млн для погашения долга страны перед Международным валютным фондом. Правительство одобрило проект письма в МВФ на заседании 9 июня.

В 2018 году Судан проголосовал против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об осуждении милитаризации Россией оккупированного Крыма. В частности, в этой резолюции содержались требования к России как к государству-оккупанту вывести ее войска из Крыма и незамедлительно прекратить временную оккупацию территории Украины.

К концу 2021 Украине необходимо вернуть МВФ $914 млн. Государство в этом году должно выплатить 585,13 млрд грн задолженности по государственному долгу. Госдолг по состоянию на 31 января 2021 составил 2 558,22 млрд грн.

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