"Почему сдаются территории, где погибли герои?" - под пресс-конференцию Зеленского пришли с митингом

Фото: Назар Вальчук/Gazeta.ua

К месту проведения пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского пришли митингующие с флагами политической партии "Свобода", внепартийной организации "Движение сопротивления капитуляции".

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Участники держат в руках плакаты "Что подарили Суркису на днюху?", "Почему не сидят Свинарчук?", "Что шепчет Богдан?".

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Перед входом в Фудмаркет, где проводят пресс-конференцию, стоит много людей. Для пропуска журналистов установили 6 металлических рамок. За ними с собаками наблюдает охрана.

"Выборы на Донбассе будет контролировать ОБСЕ, которая ходит на свадьбы к боевикам или россияне?", - спрашивают участники акции в мегафон.

На земле разложили написанные от руки листовки "Почему сдаются территории, где погибли герои?", "Где Крым в" нормандском формате?".

10 октября президент Владимир Зеленский дает первую пресс-конференцию с момента инаугурации. Журналисты группами по 7-10 человек полчаса говорят с президентом. На пресс-марафон Владимира Зеленского аккредитовано более 300 журналистов. Зеленский официально стал президентом Украины 21 мая.