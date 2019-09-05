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четверг, 05 сентября 2019 12:38

Почему президент не подписал закон о кастрации

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Почему президент не подписал закон о кастрации
Зеленский не подписал закон о кастрации. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский не подписал закон о принудительной химической кастрации для педофилов, потому что он противоречит другим законам и Конституции.

"Закон, который поступил на подпись, не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации.

При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, которые совершившим упомянутое преступление, независимо от наличия у лица противопоказаний к введению таких препаратов, может привести ухудшение состояния его здоровья или стать причиной преждевременной смерти. Поэтому имет место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией", - говорится в объяснении.

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Создание публичного реестра лиц, осужденных за изнасилование или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних противоречит закону "О защите персональных данных", которым запрещается обработка персональных данных, также указали причину. В частности, об осуждении к уголовному наказанию, а также данных, касающихся здоровья, половой жизни, биометрических или генетических данных человека.

Президент напомнил, что 11 июля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона, который предусматривает иной подход к применению химической кастрации - замену неотбытой части наказания добровольной кастрацией, а также создание закрытого реестра педофилов.

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов решил рекомендовать парламенту принять полностью закон об ужесточении наказания за сексуальные преступления против детей.

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Дата
05
сентября

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